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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.


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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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