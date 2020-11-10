HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türk milletinin kurtuluş simgesi, milli mücadelenin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 82 uzun yılın geçtiğini hatırlatan Bahçeli, geride kalan bunca zamana rağmen, Türk milletinin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özleminin hiç azalmadığını, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakatin istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şu sözü bu kapsamdaki çarpıcı gerçeğin itiraf ve ifadesi niteliğindedir. 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir. Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe set çekmiş, duvar örmüştür. Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir. Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir."

"ONUN KARAKTERİ BAĞIMSIZLIKLA BEZENMİŞTİR"

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişi de olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı olanlar, onun karşı mevzisinde duruş sergileyenlerdir. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk'ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir. Onun tarihi kararları milletine beslediği engin sevdasıyla bilenmiş, milli hakimiyete yönelik tam bağlılığıyla perçinlenmiştir."

Türkiye'de saat 09.05'te hayat durduTürkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yılmayan bir meziyete, yenilmeyen bir meşrebe sahip olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk onun mizacında görülmemiş, asla yer bulamamıştır. En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, hiçbir dayatmaya, hiçbir saldırıya, hiçbir imkansızlığa boyun bükmemiştir. Naçiz vücudu toprak olsa da 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk'ü vefatının 82'nci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Niyazım odur ki ruhu şad, mekanı da cennet olsun."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklamaTBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Bakan Soylu duyurdu! Korona tedavisinde son durum
Bakan Soylu duyurdu! Korona tedavisinde son durum
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan koronavirüse yakalandı
AK Partili vekil koronaya yakalandı!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Bakan Berat Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi: İletişim Başkanlığı açıklama yapacak
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.