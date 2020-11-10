MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin kurtuluş simgesi, milli mücadelenin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 82 uzun yılın geçtiğini hatırlatan Bahçeli, geride kalan bunca zamana rağmen, Türk milletinin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özleminin hiç azalmadığını, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakatin istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şu sözü bu kapsamdaki çarpıcı gerçeğin itiraf ve ifadesi niteliğindedir. 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir. Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe set çekmiş, duvar örmüştür. Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir. Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir."