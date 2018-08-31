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Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran'da elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da halka hitap etti. Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

ABD İLE GERİLİM

"Müttefiklik ilişkisi yara almıştır. S-400'e karşı F-35 kozu sürülmüştür. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir. Kimden ne alacağımızı, ne satacağımızın tayin hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir. Yaşananlar maksatlı, marazi ve düşmancadır. Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur. Türkiye'yi teslim almaya papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizin pes ettirmeye güçleri yetmeyecektir. Zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapanlar, ekonomik yıkıma destek olan, kriz çığırtkanlığı yapan kim varsa tescilli vatan hainidir. Türkiye bu günleri milli dayanışma ile atlatacaktır. Yokuşu çıktık nefesi alıp rahatlayacağız. Pek çok saldırıyı püskürttük yine yaparız."

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

"Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Döviz, faiz, enflasyonda boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Hükümete desteğimiz tam."

YEREL SEÇİMLER

"Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran'da elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşaa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır. 15 Temmuz öncesine dönülmemelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
koltuk derdi olmayan büyük lider. Chp ve Hdp nin ak parti ile yarıştığı il ve ilçelerde birlik olmak şart
Koltuk değneği yusuf yusuf oldu
vatan ,millet ,dış güçler ,dolar derken yine sahnede bahçeli bu kadar rezaletten, iflastan,krizden sonra gene yapanları secin ..Yuh be....
kapat parti hepyekün kapıkolu tayfanla geçin AKP ye....
Sayın Bahçeli dememismiydi "yerel seçimde ittifak olmaz" diye simdi ne değişti yine acaba neden bunlarin bir sözüne guven olmuyor
reis yeni dostumuz ruslar mı olacak.....onu da açıklasaydın...öyleyse bana müsaade.........
boş konuşuyor mafiayla işimiz olmaz
tek güç tek yumruk. teslim olmayacaz
Dövizin yasaklanması lazım normal vatandaşın dövizle ne işi var alınan her kuruşluk döviz abd verilmiş faizsiz kredidir
tutturdun bir beka sorunu diye gidiyorsun
bravo sayin bahceli alkia calmaya devam capin bu kadar
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