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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması: "Sandık tarihi takriben belli olmuştur"

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması: "Sandık tarihi takriben belli olmuştur"

20.01.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs tarihinde yapılması öngörülen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları ve Bahçeli'nin açıklamaları...

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması: "Sandık tarihi takriben belli olmuştur"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, seçimlere ilişkin olarak sandık tarihinin takriben belli olduğunu ifade etti.

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Bahçeli, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. 14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır. Bunun yanında Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye'sini müjdeleyecektir" ifadelerini kullandı.

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"TARİH TEKERRÜR EDECEK"

"Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır" diyen Bahçeli, mesajının devamında şunları kaydetti:

"14 Mayıs günü 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir. Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece 'Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru' temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.

Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum. Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: Azizi milletim sıra sende." (DHA)

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seçim Devlet Bahçeli MHP

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