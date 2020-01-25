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  4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."


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