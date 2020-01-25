MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."