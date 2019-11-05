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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, ’KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, ’KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, ’KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir."

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