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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır."


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