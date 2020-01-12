HABER
  4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklamasıDevlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldıHatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Diğer Haberler
CHP harekete geçti! FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

Siyasetin en tartışmalı konusu! Harekete geçtiler

Son dakika... Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

HDP'den erken seçim çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.