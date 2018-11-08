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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."


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