MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi'ne ziyarette bulundu.

Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün sürecek İstanbul programı kapsamında yaptığı MHP İstanbul İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Türkgün Gazetesi'ne geldi.

Burada, Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi çalışanlarınca karşılanan Bahçeli, daha sonra gazeteyi gezdi.

Ziyarette gazetenin çalışmaları hakkında Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu'ndan bilgi alan Bahçeli, daha sonra Bengütürk TV'ye geçti.

Bahçeli, burada da Bengütürk TV'yi gezerek, Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basına kapalı devam eden ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.

