Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği kampın açılış toplantısında konuştu. Bahçeli, “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de İstanbul’daki seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir” dedi.

Seçimlerin üzerinden 2 hafta geçtiğini belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, “Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakmıştır. Ne var ki seçim sonuçları üzerindeki tartışmaların hız kesmediği, bilakis gün be gün artış gösterdiği, her türlü izahta varestedir. Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla çalışır haldedir. Milli irade sandıkta tezahür etmiş, ezcümle milletimizin takdir ve tercihi belli olmuştur. Ancak 31 Mart seçimlerine gölge düşürmek isteyenler elbette boş durmamışlardır” diye konuştu.

Milli iradenin ipotek altına alınmasına alenen tevessül ve teşebbüs edildiğini aktaran Bahçeli, “Seçimin meşruiyetini sorgulatmak maksadıyla organize usulsüzlüklerin faili ve figüranı olanlar 31 Mart’ı sabote etmek, hile ve desiselerle seçmen iradesini sekteye uğratmak için yoğun çaba ve faaliyet içinde yer almışlardır. Elbette, vatandaşlarımızın hür iradeleriyle kullandıkları her oy değerlidir. Sandık demokrasinin onuru, milli iradenin namusudur.Bu onuru kirletmeye, bu namusu karalamaya hiç kimsenin haddi olmadığı gibi, buna hakkı da yoktur” şeklinde konuştu.

Demokrasi kültürünün yozlaştırılmasına suskun kalmanın düşünülemeyeceğini anlatan Bahçeli, ”Delilli-ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemeyecektir. Bu konu her türlü siyasi anlayış ve angajmanlardan tamamıyla ayrı ele alınmalıdır. Demokrasi yara alırsa geleceğimiz tehlikeye girecektir. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip ve tahrif etmek altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir” ifadelerini kaydetti.

İki günlük kamp sürecinde, 31 Mart’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın ulaştığı siyasal neticenin kapsamlı olarak ele alınacağını bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ne söyledik, neyi hedefledik, nereye ulaştık? Cevabını arayacağımız soruların ilk etabı bunlardan ibarettir. İkinci olarak, Türkiye nasıl bir ortamda seçime gitmiş, hangi tehditlerle muhatap kalmış, milli iradenin üzerinde baskı kurmak için hangi mekanizmalar kurulmuş, hangi mihraklar sinsi kurgu yapmıştır? Cevaplarını kuyumcu titizliğiyle araştıracağımız soruların bir diğer ayağı da bu şekilde vasat bulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerine büyük anlamlar yüklemiş, milli bekamız üzerinde derin yankıları olacağını ifade etmiştir. Bunda da ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar isabetli öngörüde bulunduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı’dır. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti samimi, sağduyulu ve şuurlu bir ittifakla Türk milletinin özlemlerini seslendirmişlerdir. Bunun aksini iddia etmek beyhude bir gayrettir.”

"Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar"

MHP’nin, 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Bahçeli, “Yenilgimizi gözleyenler bir kez daha ters köşeye yattılar. Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar. Milliyetçi Hareket Partisi safraları attı, kamburlardan kurtuldu, çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti. 31 Mart’ta Türk milleti bekasına sonuna kadar sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

Fitne-koliklerle meşgul olacak vakitlerinin olmadığını belirten Bahçeli, “Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olamayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız. Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, bu suretle sarsılmayacağız, muhkem ve muteber istikametimizden asla sapmayacağız” şeklinde konuştu.

Çok cepheden saldırı altında olduklarını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Çok aktörlü pis bir senaryonun hedefinde yer alabiliriz. Ne gam ne tasa, bize sökmez, bize işlemez. Bir olursak, birlikte hareket edersek her mihneti aşar, her melaneti yarar, her musibeti yeneriz. Kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’nin tarihsel ve egemenlik haklarını müdafaadan vazgeçmeyeceğiz. Milli bekayı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hakkı ve hakikati batılın yüzüne haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hıyanetle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi tarihin doğru yerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetin doğru yönündedir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin müşfik yüzü, tertemiz özü, kudretli sözüdür. Unutulmasın ki, Cumhur İttifakı’nın akıbeti Türkiye’nin kader çizgisiyle kesişmiştir. Zillet ve hezimetle yolu birleşenler Türkiye’nin karşısında mevzilenen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma açılmaktadır.”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bütün yönleriyle yorumlanmasının ve milletin verdiği mesajların detaylarıyla okunmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bildiren Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin, birkaç müessif hadisenin dışında genel anlamda huzurlu ve sakin geçtiğini anımsatana Bahçeli, ”Seçime katılım oranı yüzde 85’i bulmuştur. Demokrasimiz bir kez daha rüştünü ispatlamıştır. Türkiye’yi kötüleme yarışına giren mihraklar, demokrasimizi yargılamaya heves eden karanlık çevreler, geleceğimizi kundaklamaya kalkışan dış güçler kaybetmiştir. Zillet İttifakı ne yaptıysa 31 Mart’tan sonuç alamamıştır. Yalanlar tutmamış, aldatma ve kandırma siyaseti itibar görmemiştir” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili birinci yorum ve kanaatlerini aktaran Bahçeli, “Türk demokrasisi her türlü engellemeye, karşı duruşlara, karamsar yaklaşımlara, iftiralara, yalanlara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtlamış, gelişmeye açık vasfını korumuştur” diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen uygulanmaya başladığı bir dönemde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, “Yeni hükümet sisteminin istikrar içinde devamlılığı için 31 Mart seçimleri tarihi önemdeydi. Bu kapsamda 31 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin adı konulmamış, ilanı yapılmamış güvenoyuna dönüşmüştü. Çünkü CHP-İP-HDP’nin başını çektiği Zillet İttifakı yeni hükümet sistemine mesafeli tavırlarını muhafaza edip her fırsatta eskiye dönmekten bahsediyorlardı” dedi.

"Türk milleti Cumhur İttifakı’na güven duyduğunu açık seçik göstermiştir"

Karşı ittifakın milli iradeden geçer not alamadığını hatırlatan Bahçeli, “CHP-İP-HDP-SP ve diğer yedeklerinin zoraki ittifakı milli iradeden geçer not alamamış, ilgi görmemiştir. Gerçekleri çarpıtmak nafiledir, zira her şey çok açıktır. İster il genel meclis seçiminden çıkan oransal veya sayısal sonuca bakalım, isterse de belediye meclis seçimindeki tabloyu yorumlayalım, biliniz ki, sonuç asla değişmeyecektir. MHP ile AK Parti’nin Cumhur İttifakı şemsiyesi altında yapmış olduğu hesapsız ve çıkarsız birliktelik hukuku millet nezdinde tam olarak destek bulmuş, takdir edilmiş, üstelik taraflara ihmali halinde ağır siyasi bedellere yol açacak sorumluluklar yüklemiştir. Türk milleti Cumhur İttifakı’na güven duyduğunu açık seçik göstermiştir” şeklinde konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili ikinci yorum ve kanaatini bildiren Bahçeli, “Kazanan Cumhur İttifakı’dır. Kazanan Türkiye’dir, kazançlı çıkan cumhurdur, Cumhuriyet’tir, kısaca Türk milletidir” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, 31 Mart seçimlerinde; 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığı kazandığını vurgulayan Bahçeli, “Bin 389 belediyenin 987’si Cumhur İttifakı’nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıkların yüzde 72’si Cumhur İttifak’ını oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir. Geldiğimiz bu aşamada karşımızdaki tablo başarı sayılmayacak mıdır? Bunun yanında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilere milletimizin eşsiz bir teveccühü olarak görülmeyecek midir? Partimiz 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerine göre büyük bir sıçrama yapmıştır. Çok şükür büyüdükçe büyüyoruz, gücümüze güç katıyoruz. Orta Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere, hemen hemen tüm seçim çevrelerinde Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı içinde, hem de tek başına siyasi varlığını güçlü şekilde göstermiş, muazzez yükselişini sürdürmüştür” ifadelerini kullandı.

"Büyük milletimize müteşekkiriz"

Oransal olarak belediye başkanlığı sayısını en çok arttıran partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyleyen Bahçeli, “Üretken Belediyecilik anlayışımız tasdik edilmiş, duruşumuz sempati toplamış, fikriyatımız destek görmüş, çağrılarımız dikkate alınmış, tutarlılığımız, ilkeli tutumumuz, dürüstlüğümüz, siyasi ahlakımız, samimiyet ve safiyetimiz karşılık bulmuştur. Elbette büyük milletimize müteşekkiriz. Elbette üç hilali sahiplenen aziz millet evlatlarıyla iftihar ediyoruz. Elbette tüm teşkilatlarımızla, tüm adaylarımızla, tüm sevdalılarımızla, Cumhur İttifakı’nın tüm mensuplarıyla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili üçüncü yorum ve kanaatlerini söyleyen Bahçeli, ”Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmış, sonuç itibariyle belediye başkanlıklarının kahir ekseriyeti ehline emanet edilmiştir. Gönül isterdi ki, daha fazla belediye başkalığı kazanalım. Dilerdik ki, daha yüksek bir oy oranına ulaşalım. Bu itibarla, eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Bütün sonuçları sandık sandık inceleyeceğiz. Daha iyisini, daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde el birliğiyle, güç birliğiyle, tam bir inanmışlıkla mutlaka sağlamış olacağız. Bize bağlanan güveni boşa çıkarmayacağız. Ümitleri heba etmeyeceğiz. Çünkü haklıyız, çünkü sevdamız Türkiye, sedamız Türk milletinin kutlu hedefleridir” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde, 3 bin 658 belediye meclis üyesinin MHP’den seçildiğini bu sayının toplam belediye meclis üyelerinin, yüzde 17,63’üne tekabül ettiğinin altını çizen Bahçeli, “31 Mart seçimleri değerlendirilirken partimizin oy oranı belediye meclis sonuçları baz alınarak yorumlanmakta, kasıtlı ve yanlı şekilde devamlı yüzde 7,4 düzeyinde gösterilmektedir. Halbuki bu iddia gerçek dışıdır. 27 büyükşehir, 17 il, 431 metropol ilçe, 36 ilçe, 33 belde de aday göstermeden Cumhur İttifakı’yla seçimlere katıldığımız açıktır. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken, oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart’ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclis seçimlerinde görülebilecek, en azından herkese ve hepimize hakkaniyetli bir fikir verecektir. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı yüzde 18,81’dir. Ayrıca seçilen il genel meclis üye sayımız da 188’dir. AK Partinin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 41,61 düzeyindedir. Bu durum karşısında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili dördüncü yorum ve kanaatlerini aktaran Bahçeli, “Belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerinin sayısal ve oransal üstünlüğü mutlak anlamda Cumhur İttifakı’ndadır. Zillet İttifakı’nın kanatları kırıktır. Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlıklarını alamadığı büyükşehir ve illerde belediye meclis üyeleri boyutuyla denetim ve kontrol görevi de cumhurun bizzat kendisine tevdi ve emanet edilmiştir" diye konuştu.

"HDP bütün imkânlarıyla CHP’ye çalışmıştır"

CHP’nin, Zillet İttifakı’nın ana aktörü olduğunu bildiren Bahçeli, “Zillet İttifakı’nın ana aktörü Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus Zaferi’dir. Kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP’nin yönetimini üstlendiği büyükşehir belediyelerinde meclis üyeliklerinin ağırlığı Cumhur İttifakı’ndan yanadır. Davul onların boynunda olsa da, tokmağın kimde olduğu aşikardır. HDP bütün imkânlarıyla CHP’ye çalışmıştır. İP’in karanlık misyonu bütün yönleriyle deşifre olmuştur. CHP’nin kuklasına dönenler, siyasi hülleyle ahlaki hezimet yaşayanlar, MHP’ye engel olmak, önüne geçmek amacıyla kumandayla hareket edenler iki cihanda da yatacak yerleri olmayan kötülerdir” ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde tehlikeli oyunların oynandığını söyleyen Bahçeli, “Diğer büyükşehirlerde de durum bundan farklı değildir. Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlük Cumhur İttifakı’ndayken, büyükşehir belediye yönetimleri şu çelişkiye bakınız ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmiştir. Mesela, Ankara’da Cumhur İttifakı 25 ilçenin 22’sinde belediye yönetimini kazanmış, üç ilçenin yönetimi de CHP’de kalmıştır. Buna rağmen büyükşehir belediye başkanlığına hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre, ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Önümüzdeki gündem konularından birisi de bu olmalıdır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetimsel düzenleme elzemdir” diye konuştu.

2 Nisan’da parti muhabirleriyle sohbet ettiğini ve orada sistem adaletsizliğini dile getirdiğini anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bir sistem adaletsizliğinden, bir sistem dengesizliğinden bahsetmiştim. İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmenin normal ve kabul edilebilir bir şey olmayacağına vurgu yapmıştım. İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesini demokrasi açığı, bir sistem arızası olarak yorumlamıştım. İlaveten demiştim ki, öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Bunda ne mahsur vardır? Bu teklifimizden dolayı keyfi kaçanlar neye ve kime hizmet etmektedir? Korkmaya, kaçmaya, kaçak güreşmeye gerek yoktur. Teklifimizi bölücü ve yıkıcı çevrelerin üslubunu kullanarak eyalet sistemine yeşil ışık yakılıyor diyerek çarpıtmak ahmaklıktır, cahilliktir, hatta utanmazlıktır. Türkiye’yi eyaletlere bölmeyi amaçlayan alçaklara hizmet edenler bellidir. Kürdistan çağrısı yapan siyasi teröristlerle hedef ve emel birliği içinde olan köksüzler bilinmektedir. Mehmetçik katilleriyle aynı hizaya giren kimliksizlerin teklifimizi sulandırması, bize çamur atması düştükleri derin çukurdan kurtulmalarına yetmeyecektir. Onlar kendi dertlerine yansınlar. En iyi bildikleri bühtanlarla avunsunlar, bayağı dedikodularla vakit harcasınlar. Biz Türkiye’nin huzuru için gerekirse alayını karşımıza alırız. Bir yeri gelirse zillete düşenlerin hakkından tek başımıza geliriz. Eyyamcılar, entrikacılar, erdemsizler, bize eyalet uyarısı yapmasınlar, gitsinler zillet ve rezaletten yakalarını kurtarmayı denesinler. Biz ne dediğimizi biliyoruz. Hiç kimsenin küçük aklına ihtiyaç duymuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bu kabulden asla taviz vermiyoruz. Milletin iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Bunu da hücrelerimize kadar biliyor ve benimsiyoruz.”

Bahçeli, “Bu seçim sonuçları göstermiştir ki, yerel yönetimlerde yeni bir yasal ve sistemsel reform büyük ihtiyaçtır. Konunun TBMM’ye gelmesi halinde parti olarak her desteği vereceğimiz, her katkıyı sunacağımız çok ama çok iyi bilinmelidir” dedi.

"Büyükçekmece ile Maltepe’de mızrak çuvala sığmamaktadır"

31 Mart seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İstanbul’da suların durulmadığını söyleyen Bahçeli, “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de, İstanbul’daki seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ile Maltepe’de mızrak çuvala sığmamaktadır. Hayali seçmen yazımı, boş arsalarda seçmen gösterilmesi, sanal binalara seçmen yerleştirilmesi, sandık görevlileri hakkındaki kuşkular, oy kaydırmaları, geçersiz oyların çokluğu, FETÖ müdahalesiyle ilgili iddialar, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar İstanbul’da seçimi gölgelemiştir” diye konuştu. "Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana"

31 Mart gecesi söylediği, “Bir oy bile kazanmak için yeterlidir” sözünü hatırlatan Bahçeli, “Sözümü istismar edip, takip eden günlerde İstanbul’daki sandık usulsüzlükleri karşısında yapmış olduğum açıklamalarla ilk günkü beyanımın ters düştüğünü ileri sürenlerin ya akıllarında noksanlık ya da karakterlerinde namertlik vardır. Biz ne diyoruz, bunlar ne anlıyor. Nato Kafa Nato Mermer. Bakınız ne diyordu Hz. Mevlana: ‘Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana.’ Gören göze perde olur mu? Saat gibi işleyen basirete engel konur mu? Hakka, hukuka, adalete kast etmek failini huzura kavuşturur mu? Ne yapsaydık, milli irade dolandırıcılarına sessiz mi kalsaydık? 29 binden 13 binlere gerileyen oy farkını dikkate alıp, Sayın Binali Yıldırım lehine kullanılan yaklaşık 16 bin oyun nasıl çalındığını, nereye yazıldığını, nasıl gizlendiğini merak etmeyelim mi? Peşine düşmeyelim mi? Mesele yapmayalım mı? Bunun düzeltilmesini istemeyelim mi? ‘Kazanmak için bir oy yeterlidir’ sözüm, adam olanlar, ahlaklı olanlar, adil olanlar, Allah korkusu taşıyanlar için geçerlidir” şeklinde konuştu.

Seçim hakkında, Avrupa ve ABD’den peş peşe açıklamalar yapıldığını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

“CHP’nin zeka özürlü sözcüleri polemik gevişini başka yerlerde yapsınlar, ama adaletten de kaçmasınlar, sandıklarda çevirdikleri filim fırıldakların günü geldiğinde ortaya çıkacağını unutmasınlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi hakkında Avrupa’dan, ABD’den peş peşe açıklamalar yapılmıştır. Seçim sonuçlarının tanınması istenmiş, mazbata ve unvan meraklısı CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı övülmüştür. Seçim Türkiye’de yapılmıştır. Seçimi yapan Türk milletidir. ABD’ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor? İçişlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar? 31 Mart’ta katılımın yüzde 85’lere yakın çıkması, milli iradenin şeffaf, dürüst, adil, hakkaniyetli, eşit ve kanuni olarak sandığa yansıması için hukuki sürecin fonksiyonel olarak çalışması yabancı ülkeleri neden geriyor, niye ürkütüyor? ABD’de, geçmişte nasıl seçimlerin yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Mahkeme kararlarıyla başkanlık ilanlarını unutmuş da değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi milli iradeye saygılıdır. Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı her türlü karara bağlıdır. Ancak İstanbul’daki usulsüzlükler ve sandık hileleri Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürükleyecek hatalara yönelecekse, çare yine demokrasi içinde aranmalıdır. Eğer sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul’da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir.”

İstanbul’daki şayialarla ilgili Yüksek Seçim Kurulunun tevsik edilmiş iddiaları inceleyip bir karar vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Şayet organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse, 298 sayılı kanunun 130. Maddesinde ifade edilen ‘Olağanüstü İtiraz’ süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir. İstanbul’un gelecek beş yılını karartmak, gerilimlerin yaşanmasına çanak tutmak, hizmet yerine sürekli kavgayla zaman kaybetmek yanlıştır, büyük bir vebaldir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu’da Kürt kökenli vatandaşların HDP’ye mesafe koyduklarını, huzura evet dediklerini, milli birlik ve kardeşlikten yana tercihlerini kullandıklarını ve hepsini tebrik ettiğini söyledi.

31 Mart sancılarının devam ettiğini ve sonuçların üzerinde münakaşaların sürdüğün aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ekonomik tetikçiler yine devrededir. Zillet İttifakı’nın sözde Kürdistan çığırtkanı bu kez de vaat edilmiş topraklardan hayasızca bahsetmiştir. Zannedersiniz Siyonizm tarafından kayyum olarak görevlendirilen kimliksiz ve temelsiz şahsın, tam da İsrail’in Golan Tepeleri ve Batı Şeria komplosu devredeyken bu çıkışı yapması Türkiye üzerindeki hesapları iyice ayyuka çıkarmıştır. Vaat edilmiş topraklardan bahseden, bu toprakları kuruttuğumuzu iddia eden kişi bir milletvekilidir, HDP’nin eşbaşkanıdır, CHP’nin, İP’in, SP’nin yoldaşıdır. Büyük İsrail Projesinin Truva Atı olan bu soysuzlar tek kelimeyle vatan hainidir. İsrail’de yapılan seçimler ve Netenyahu’nun ulaştığı netice bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir. Sudan’da darbe olmuş, Ömer El Beşir devrilmiş, nihai olarak tutuklanmıştır. Libya kaynayan kazana dönüşmüş, ülke pek çok eli silahlı örgüt arasında adeta pay edilmiş, kaostan yakasını kurtaramamıştır. Fransa ve İtalya sözde Ermeni soykırım iddialarını tekrar gündeme getirerek Türkiye husumetlerini göstermişlerdir. İtalya Temsilciler Meclisi’nin 10 Nisan 2019 tarihli rezil önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları adına bir vasıta olarak kullanılmasının maksatlı ve sinsi bir örneğidir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ‘24 Nisan’ı Anma’ günü ilan etmesi utanç verici bir rezalettir. Fransa eğer anacaksa, Afrika’da katlettiği masumları anmalıdır.”