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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kararı ilan ediyorum" diyerek duyurdu! 6 dönümlük arsayı hibe etti

19.12.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüne kayıtlı 5 bin 788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti. Bahçeli, paylaşımında "Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kararı ilan ediyorum" diyerek duyurdu! 6 dönümlük arsayı hibe etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üstüne kayıtlı 5 bin 788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabın paylaşımlarda bulunan Bahçeli, Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir." sözlerini alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde, Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır. Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır.

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"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MEZHEP AYRIŞMASINA VE AYRILIĞINA ASLA YER YOKTUR"

Merhum Hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan’ın 'Kolonizatör Türk Dervişleri' diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk’ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Horasan, 'Güneşin Doğduğu Yer, Güneş Ülkesi' diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir. Alevi de bizim, Sünni de bizimdir. Hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır. Türk ve Müslüman olmak güzelliklerin en güzelidir. Hem nimet, hem bereket, hem de varoluşumuzun ziynetidir."

ARSASINI HİBE ETTİ

Bahçeli, paylaşımının devamında, "Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum." sözleriyle bir müjdeyi duyurdu.

Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüne kayıtlı 5 bin 788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini açıkladı.

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"ALEVİ DE BİZİZ, SÜNNİ DE BİZİZ, CAFERİ DE BİZİZ"

"Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz." diyen Bahçeli paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yoktur. Mevzi farklılıkların muhteşem ve tarihi kaynaşmamıza herhangi bir engel çıkaramayacağına yürekten inanıyorum. Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz. Horasan Erenleri Federasyonu’na hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun.

Anadolu’nun Türklükle ve İslamla müşerref olmasını sağlayan hikmet ve hidayet ehli Allah dostlarını, Ehli Beyt’in aziz büyüklerini, ezcümle muhterem ceddimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."

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Devlet Bahçeli arsa

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