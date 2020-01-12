MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan’dan başka bir yer bilemez" dedi.

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli, "K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun akl\u0131nda sadece Hafter oldu\u011fundan Fizan\u2019dan ba\u015fka bir yer bilemez" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Meral Ak\u015fener son anket sonucunu a\u00e7\u0131klad\u0131Bakan Varank: "750 milyon liral\u0131k kayna\u011f\u0131 teknolojiyi, sanayiyi ve yenili\u011fi oda\u011f\u0131na alan i\u015fletmelere aktaraca\u011f\u0131z"Siyasetin en tart\u0131\u015fmal\u0131 konusu! Harekete ge\u00e7tiler