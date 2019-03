MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa’da

"CHP’ye, İP’e, HDP’ye, SP’ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız"

Hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirten Bahçeli, "Hiç kimseyi dışlamadık, hor görmedik. Milletimizin her evladını bağrımıza bastık. Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP’ye, İP’e, HDP’ye, SP’ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız. Onlara saygı duyarız. İnsanımızı Alev-Sünni diye ayırmayız. Köklere kökenlere göre bölmeyiz. Kuzeyli güneyli, doğulu batılı diye bakmayız. Biz herkesi Allah’ın mutlu bir emaneti, büyük Türk milletinin eşsiz emaneti kabul ederiz. Bölünmede huzur yoktur. Gün Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür. Çağrımız birliğe, beraberliğe, dirilişe, hainlere ve zalimlere karşı bir olmayadır. Çağrımız ’Cumhur’a çağrıdır. Çağrımız doğruluşa, yükselişe, birlikte yürümeye çağrıdır. Kime oy vereceğine belli değil, ’Kararsızım’ diyen vatan evladı çekinme, zaman geçiyor. Bir ve birlikte olalım" dedi.

Konuşmasında ilk defa oy kullanacaklara seslenen Bahçeli, "Ya zulme ya istismara adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete ’Tamam’ diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı’yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. İttifakımız, talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifakıdır. Cumhur İttifakı en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların, irfanlı ve inançlı bir ittifak. CHP’ye oy veren kardeşlerim gelin bu şerefe siz de nail olun. İP’e oy veren kardeşlerim, gelin bu tarihe siz de damga vurun. Çoluğunuza çocuğunuza aktaracağınız bu anın hatırasını bırakın. Zillete, hezimete ihanete karşı Cumhur İttifakı" diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olaylar nasıl gelişirse gelişsin. Dayatmalar ne boyut alırsa alsın. Verilecek toprağımız yoktur. Terk edilecek ilimiz yoktur. Çizilecek sınırımız yoktur. Vazgeçilecek insanımız asla yoktur. Ayrılıkta hayır yoktur. Çatışmada sonuç yoktur. Bölünmede huzur yoktur. Gün birleşme günüdür. Gün kucaklaşma günüdür. Gün Cumhur İttifakı’nı zafere taşıma günüdür. Cumhur İttifakı bir tas çorbaya muhtaçların ittifakıdır. Cumhur İttifakı kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin ümit çığlığıdır. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetinin bir tekrarı olmaması için, PKK/PYD/YPG’nin ABD desteğiyle Türkiye’yi ateşe atmaması için, Emperyalizmin ülkemizi bölüp parçalamasının önüne geçmek için, Siyasi ve ekonomik ablukaları kırmak için, Milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak için 31 Mart dönümdür, milattır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aynı zamanda tescili, aynı zamanda teyididir."

Bahçeli’nin konuşmasının artından 1 milyar 234 milyon liralık yatırımların açılış kurdelesi kesildi.

Toplu açılış törenine Bahçeli ve belediye başkan adaylarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Semih Yalçın da yer aldı.