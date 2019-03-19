HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."


Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli canlı yayında soruları yanıtlıyorMHP Lideri Devlet Bahçeli canlı yayında soruları yanıtlıyor
Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (4)Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (4)
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli canlı yayında soruları yanıtlıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.