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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "McKinsey, IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz."


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