MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca söylediler. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca söylediler. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir."