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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca söylediler. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca söylediler. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir."

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