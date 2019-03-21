MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir.”

Tokat mitinginde halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz’da provokasyona yeltenenlerin zillete düşenler olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi Tokat mitinginde Tokatlılar ile bir araya geldi. Tokat Meydanı’nda yaptığı konuşmada, Tokat’ta yapılan hizmetleri görmemezlikten gelmediklerini ancak daha iyi hizmete talip olduklarını belirtip, “Bugüne kadar Tokat’a hizmet eden her kardeşimize müteşekkiriz. Taş üstüne taş koyan, Tokat için çalışıp üreten herkesten Rabbim razı olsun. Yapılanları görmezden gelemeyiz. Tersi bir durum bize yakışmaz. Hizmet ve yapılan eserleri inkar edemeyiz. Tokat için atan yürekleri yok sayamayız. Ancak biz daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha fazlasını hayata geçirme amacındayız. Şimdi sırayı MHP alsın istiyoruz. Hizmet nöbetine önümüzdeki beş yıl için MHP’nin girmesini arzuluyoruz.”dedi.

CHP ve İP seçmeninden destek istedi

Bahçeli, Tokat konuşmasında CHP ve İP seçmeninden Cumhur İttifakı’na destek isteyip, “Ümit ediyorum ki, CHP’ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP’e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip Tokat’ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Tokat’ı Rabbimiz için çok seviyoruz. Çağrım dirliğe, birliğe, kardeşliğedir. Çağrım Tokat için tek ses, tek nefes, tek yürek olmak içindir. Biz rahmetin yanındayız. Biz tefrikanın karşısındayız. Biz tezviratın uzağındayız. Kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun her Tokatlı kardeşimi yüreğimize alacak kadar hoşgörümüz vardır, sevgimiz vardır, vicdanımız vardır, cesaretimiz vardır, faziletimiz vardır, ahlakımız vardır, muhabbetimiz vardır.” diye konuştu.