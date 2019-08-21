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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.

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