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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır"


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