MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye’den Venezuela çıkarmaya heves etmeyin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur” dedi.

MHP Genel Merkezinde gazetecilerle sohbet eden MHP Lideri Bahçeli, 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini hatırlatarak, ancak gelişmelerin, ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini kaydetti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrasındaki çıkışlarını eleştiren Bahçeli, “Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ‘mazbata’ diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Üstelik Anıtkabir Özel Defteri’ne ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ olarak imza atması sadece siyasi acemilik veya acelecilik olarak da yorumlanamaz. Bu telaş nedir? Nereye varılmak istenmektedir?” diye konuştu.

”Türkiye’den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin”

Gelişmelerin sıradan bir seçim ve itiraz sürecinin çoktan aşıldığını açıkça gösterdiğinin altını çizen Bahçeli, “Türkiye’den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur. İstanbul’da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ’yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır. Uluslararası toplumun işin içine dahil edilme çabaları, toplumsal bünyeyi kaşıma ve kutuplaştırma çalışmaları kesinlikle bir senaryonun, karanlık bir kumpasın eseridir. Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye’yi çekmeye hazırlananlara asla izin verilemez, asla müsaade edilemez. Herkes aklını başına alsın. ‘Mazbata’ diye tutturanlar, siyasi madrabazlıklarla sonuç alacaklarını düşünmesinler” şeklinde konuştu.