MHP Genel Başkanı Bahçeli, ”Türkiye’nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir” dedi.

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli, \u201dT\u00fcrkiye\u2019nin bu suikast kar\u015f\u0131s\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 pozisyon elbette \u00e7ok dengelidir\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Meral Ak\u015fener son anket sonucunu a\u00e7\u0131klad\u0131Bakan Varank: "750 milyon liral\u0131k kayna\u011f\u0131 teknolojiyi, sanayiyi ve yenili\u011fi oda\u011f\u0131na alan i\u015fletmelere aktaraca\u011f\u0131z"Devlet Bah\u00e7eli'den 'Kanal \u0130stanbul ve Montr\u00f6' a\u00e7\u0131klamas\u0131