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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz."


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