MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı:

"Türk milleti, zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirmiştir. Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır."

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda ülkeyi ve milleti etkileyen olayların akış hızındaki yoğunluğa dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

Bahçeli, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle, kötüsüyle iyisiyle, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar ile Cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadelerin 2019 yılında da gündem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur.

Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır."

Bahçeli, Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin dostları sevindirip düşmanları çatlatacak boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

- "Türkiye, üzerindeki ölü toprağını kaldırdı"

Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını, muazzam bir silkinişle doğrulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçtiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: