MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir."

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli:"Unutulmamal\u0131d\u0131r ki insanl\u0131k ve inan\u00e7 d\u00fc\u015fmanlar\u0131na ac\u0131mak g\u00fcnaha ortak olmak, zulme r\u0131za g\u00f6stermektir."PARTNER Kan donduran itiraf: Babam\u0131n \u00e7ocu\u011funu do\u011furdum!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Bizi \u2019ter\u00f6ristleri buradan \u00e7\u0131kartt\u0131k, buralar ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131ld\u0131\u2019 laflar\u0131yla aldatamazlar"K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan grup toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klamalar