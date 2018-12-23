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MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, av tüfeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, av tüfeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.
MHP Aydın İl Teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Ankara'da ziyaret etti. Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın katıldı. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'i, ardından Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir süre istişare ettik. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili emir ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın gönlü, efelerimizin yüreği, hemşehrilerimizin sevgisi ile hazırlanmış hediyelerimizi takdim ettik. Genel Başkanımız Bahçeli'nin hemşerilerimize sevgi ve muhabbet dolu selamları var" dedi.

FOTOĞRAFLI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildiMHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildiMHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildiMHP Genel Başkanı Bahçeli'ye av tüfeği hediye edildi

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