HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 18:12 | Son Güncelleme

"Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir." dedi.

Bahçeli, parti genel merkezine gelişinde bir gazetecinin, "Kırıkkale'de 21 doktorun gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Cezaevinde hükümlü olan Çakıcı'nın rahatsızlığı nedeniyle Keskin Cezaevi'nden önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledildiğini, ardından Sincan Cezaevi'ne getirildiğini belirten Bahçeli, bu süre içinde Kırıkkale Başsavcısının görevden el çektirildiğini söyledi.

Bahçeli, bugün ise 6'sı uzman doktor olmak üzere 21 hekimin gözaltına alındığını basından öğrendiğini ifade eden Bahçeli, "Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli ayrıca, "Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığınca bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi." ifadesini kullandı.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözlerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ev ziyaretiTBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ev ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alaaddin çakıcı doktorların gözaltına alınması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar

Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama

Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası

Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası

Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin

Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.