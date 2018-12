MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bahçeli, cebinden çıkardığı "X artı Y eşittir Z" formülüne dayalı çizelge üzerinden de şu sözleri dile getirdi:

"Ne diyor formül: X artı Y eşittir veya büyüktür Z. Yani 'yüzde 52'nin üzerinde olabilir' diyoruz. 1 Nisan günü Cumhur İttifakının sonucu bu olacak. 51 ilde X artı Y nedir? Bu illere bakarsanız zillet ittifakı yok. Kim toplarsa toplasın. Zillet ittifakı 31 Mart'a kadar kendi aralarında görüşsünler.

MHP her seçime kendi imkanı ölçüsünde iddialı giriyor. Buradaki ana hedef Cumhur İttifakıdır. Nasıl her gün hava durumunu takip ediyorsunuz? Seçimin de kendine göre bir iklimi vardır. Seçimde her ilde seçim iklimi bazılarında lodos olabilir, bazılarında karayel, bazılarında meltem olabilir. Bunun manası şudur: Her parti, Cumhur İttifakını oluşturan partiler; 'ben Yozgat ilinde nasıl kazanacağım' diyorsa, o konudaki faaliyetlerini planlayarak birbirlerine destek olmak kaydıyla Cumhur İttifakını kazandırmaktır. Önemli olan Cumhur İttifakının adayıdır."

Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili Bahçeli, "Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşasında Binali Yıldırım önemli bir şahsiyettir. Bu kişi eğer 'ben İstanbul'dan aday olacağım' diyorsa, Cumhur İttifakına inanıyor ve saygı duyuyorsak Binali Yıldırım Beye de saygı duyup ona inanmak durumundayız." diğerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Fenerbahçe ile ilgili bir başka soruya da "Ben bir Beşiktaşlı olarak Ali Koç beye çok güvenirim. O, en aşağıdan alıp liderliğe getirebilecek kararlılığı olan bir şahsiyettir." karşılığını verdi.