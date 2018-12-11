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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 01:32 | Son Güncelleme

"(Erdoğan ile görüşme) Bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi bekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin soru üzerine, bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini bildirdi.

Bahçeli, Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin bir soru üzerine, "Böyle şeyler olabiliyor, görüşmelere devam edildi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Genel Kurulu

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