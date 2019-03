MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Bahçeli, “Kastamonu’da bir şey değişirse her şey değişir. Kastamonu’dan milli bir ses yükselirse yankısı tüm Türkiye’den duyulur. Kastamonu tamam derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir. MHP, Kastamonu’yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak için belediyeyi sizlerden istiyor. Bizlerde verdiğiniz evetlerin hakkını vereceğiz. İradenize layık olacağız. Mahcubiyetimize yol açacak, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında köşesinde yer almayacağız. Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi’nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu’ya hizmet için sabırsızdır. 31 Mart’ta öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu’nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın” şeklinde konuştu.

“Zillete Kastamonu’da geçit yok”

Millet İttifikına yüklenen Bahçeli şöyle konuştu: “Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır. Konu bayraktır. Konu ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir. Şimdi söz sırası sizde, şimdi cevap hakkı sizlerde. Zillete tahammül yok, izin yok, oy hiç yok. Türkiye’yi yıkamayacaklar. Türk milletini yenemeyecekler. Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence Kastamonu’dur. Güç büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel; ’Horon kadar Karadeniz, Zeybek kadar Egeyiz. Karşılama kadar Trakyalı, Halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğuyuz, Güneydoğuyuz Anadolu’yuz’ demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı. Bir olduğumuz sürece üzerimize gelemezler.”

“Cumhur İttifakı’nda yırtık yok ki yama tutsun”

“Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki; Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş. Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet İttifakı’nı terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı’nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı’nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı’nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı’nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafaası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı’nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır.