MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü münasebetiyle Samsun Valiliğince gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak’ı arayarak katılacağını söyledi.

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, 19 May\u0131s\u2019\u0131n 100. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc m\u00fcnasebetiyle Samsun Valili\u011fince g\u00f6nderilen davete bug\u00fcn Samsun Valisi Osman Kaymak\u2019\u0131 arayarak kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Uzayda a\u011flamak m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?\u00d6zvatan'da, ihtiya\u00e7 sahiplerinin evlerine iftar yeme\u011fi servisi\u00c7orlu'daki tren kazas\u0131nda \u00f6lenlerin yak\u0131nlar\u0131ndan Sirkeci Gar\u0131 \u00f6n\u00fcnde eylem
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