MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli: "ABD\u2019nin, g\u00fcvenli b\u00f6lge planlamas\u0131n\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn s\u00f6zde g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatmak \u00fczerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahi\u015f bir yanl\u0131\u015ft\u0131r."PARTNERBu \u015fehirleri bir de Eyl\u00fcl ay\u0131nda g\u00f6r\u00fcnKaramollao\u011flu: Annelerin evlat ac\u0131s\u0131 her t\u00fcrl\u00fc tart\u0131\u015fman\u0131n \u00fcst\u00fcndedirBah\u00e7eli'den yeni parti a\u00e7\u0131klamas\u0131!