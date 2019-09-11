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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır."

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