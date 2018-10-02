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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Almanya, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ'yü terör örgütü olarak, hem de PKK'dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ'cüleri iade etmelidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Almanya, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ'yü terör örgütü olarak, hem de PKK'dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ'cüleri iade etmelidir."


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