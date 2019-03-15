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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez."


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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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