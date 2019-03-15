MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez."