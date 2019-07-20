MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bartın'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın Belediyesine ziyarette bulundu.

Karabük'teki temaslarının ardından Bartın'a geçen Bahçeli, kente gelişinde Kurtköy mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı marşlarıyla Belediye Başkanı Cemal Akın ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Akın ile makamda görüştü.

Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik tarafından Bahçeli'ye, tespih ve hat işlemeli tablo hediye edildi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

