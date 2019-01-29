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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 01:52 | Son Güncelleme

IHAAW190316-SIY/27-01-2019 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. 27.01.2019 19:03:16 TSI NNNN

IHAAW190316-SIY/27-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır.”

27.01.2019 19:03:16 TSI
NNNN

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