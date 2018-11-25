HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart'a 'şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun' diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açıs

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart'a 'şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun' diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?"


PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
Yeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Türel'e havalimanında coşkulu karşılama
AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Öztabak'a, havai fişekli karşılamaAK Parti'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Öztabak'a, havai fişekli karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.