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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankırı'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, Çankırı Belediyesini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı Belediyesine ziyarette bulundu.

Kastamonu'daki temaslarının ardından Çankırı'ya geçen Bahçeli, kente gelişinde Kenbağ mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde ellerinde Türk devletlerinin bayraklarını tutan Çankırı Belediyesi Yaren Ekibi üyelerinin yanı sıra Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılanan Bahçeli, makamda Esen ile görüştü.

Esen ve MHP İl Başkanı Hasar Çakır tarafından Bahçeli'ye, şehrin tuzdan yapılmış anahtarı ile köstekli saat hediye edildi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu, Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Feti Yıldız, Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Divan Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci eşlik etti.

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