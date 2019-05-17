MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

MHP lideri Bahçeli Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü için düzenlenecek törene katılacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığınca yapılan davete icabet ederek törenlerde bulunması bekleniyor.

MERAL AKŞENER KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayacak. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı devlet töreni için kendilerine 3 gün önce valilikten davet gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

