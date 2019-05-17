HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100.yıldönümü münasebetiyle Samsun Valiliğince gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

MHP lideri Bahçeli Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü için düzenlenecek törene katılacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığınca yapılan davete icabet ederek törenlerde bulunması bekleniyor.

MERAL AKŞENER KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayacak. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı devlet töreni için kendilerine 3 gün önce valilikten davet gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
CHP'li Öztrak: Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınızCHP'li Öztrak: Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınız
Bakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştüBakan Pakdemirli, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Samsun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.