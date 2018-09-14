MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

HP lideri Devlet Bahçeli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette Alaattin Çakıcı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, Türkiye'nin tek sorununun Alaattin Çakıcı olmaması gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir. Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır.
Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi." dedi.
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