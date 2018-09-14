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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin ve yönetimin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmamalı. Çakıcı hakkında verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkuları Sağlık Bakanlığı inceleyebilirdi" dedi.

HP lideri Devlet Bahçeli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette Alaattin Çakıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin tek sorununun Alaattin Çakıcı olmaması gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir. Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır.

"RAPORLA İLGİLİ KUŞKULARI SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEYEBİLİRDİ"

Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
SORUN SENDE BAHÇELİ
çek senet örgütü suçlamsındaki birini suçluyu niye bu kadar savunuyor ortak yanları ne bahçeli ve MHP ile bu adamın MHP incelenmeli
bu ülkede zorbaların katillerin sözü geçerli olmamalı. bir çakıcı için binlerce yüreği yanan aileler gözardı adilemez.
MHP artık memleket meselelerine yoğunlaşmalı. Dört taraftan çevrilmişiz, mhp nelerle uğraşıyor.
İstediğiniz gibi at koşturuyorsunuz. Ne güzel ülke yaa. Rapora bi de "ne kadar yaşayacağını Allah bilir" yazmışlardı. Komedi filmi çekseler İMDB puanı 9+ bence
son iki aydır ülkede yaprak kımıldamıyor kriz almış başını gidiyor tek derdiniz bu mu?
Anlayamıyorum diyecem amam anlıyorum aslında. Bir mafya liderini kim içerden neden çıkarmak ister? Tabiki yıllarca gençliğindede mafyacılık oynamış insanlar. Ben unutmuyorum ülkü ocağı deyip akşam elinde satırla adam öldürdükleri dönemleri.
Hala kimlerle kolkola olduğunu kimlere payanda olduğunu anlayamamış.
uğur mumcu;"ve devletin yerini çeteler alır...."
sen hükümet ortağı olarak bir yandaşının derdine düşmedinmi?
senin tek derdin cakici aslinda ama belli etmiyorsun
sayın bahçeli sizden işçi emekli yaş nedeniyle emeklilik hakları gasp edilenler haber bekliyor ysa 1999 yılında çıktı ondan öncekileri kapsamaz yasa geriye doğru işlemez bu suçtur gasptır gaspa son verin oylar size
Hani mhp siz kılını kıpırtatamazdı..?
sayın bahçeli neredeyse kefil olacaksın yapma bir devlet adamına yakışmayan söylemlerden uzak durun lütfem
devletin başına devlet gelicek emeklilikte yaşa takılan hakları gasbedilenlerin sesine kulak verin biz bütün şartları tamamladık kanun çıktığında ssk lıydık devlet maşlarımızın üstüne çöktü gaspı durdurun size güveniyoruz
bahçeli adam içeride çürüdü şimdi hayırdır taktın buna
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