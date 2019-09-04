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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

İşte Bahçeli'nin paylaşımları;

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.

CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir.

Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP’de aynısıyla yaşıyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmamoğlu Bahçeli CHP ibb başkanı imamoğlu

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