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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir’ dedi.

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MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Büyükşehir

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