MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Partilerin kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırması önemlidir" diyen Bahçeli, MHP'nin kongresinin erkene çekilebileceğini veya zamanında yapılabileceğini ifade etti.

Rusya'daki gelişmelerle ilgili olarak "Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır, kazanan Putin olmuştur" diyen Bahçeli, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ile ilgili olarak "Onlar bizim gündemimizde yok. İhanetin serbestisi olmaz" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"2023'ün ilk 6 ayında sevinçli ve hüzünlü günler de yaşanmıştır. 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi olarak nitelendiren acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında iki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlar milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Millet iradesini ortaya koymuştur.

MHP'NİN KONGRESİ NE ZAMAN OLACAK?

Partilerin kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırması önemlidir. MHP'nin kongresi erkene de alınabilir zamanında da yapılabilir.

RUSYA AÇIKLAMASI: RULETİ PUTİN KAZANMIŞTIR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılmalıdır. Küresel güçler de boş durmamaktadır. Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bunun altını çiziyorum. Bu ruleti Putin kazanmıştır. Kimse savaş ortamında rulet oynamaya kalkmasın.

MERDAN YANARDAĞ'IN TUUTKLANMASI

Onlar bizim gündemimizde yok. İhanetin serbestisi olmaz."

