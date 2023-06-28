HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ açıklaması

28.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı Namazı sonrasında yaptığı açıklamada gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ile ilgili olarak "Onlar bizim gündemimizde yok. İhanetin serbestisi olmaz" dedi. Rusya'da yaşananlarla ilgili ise Bahçeli, "Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bunun altını çiziyorum. Bu ruleti Putin kazanmıştır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Partilerin kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırması önemlidir" diyen Bahçeli, MHP'nin kongresinin erkene çekilebileceğini veya zamanında yapılabileceğini ifade etti.

Rusya'daki gelişmelerle ilgili olarak "Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır, kazanan Putin olmuştur" diyen Bahçeli, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ile ilgili olarak "Onlar bizim gündemimizde yok. İhanetin serbestisi olmaz" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"2023'ün ilk 6 ayında sevinçli ve hüzünlü günler de yaşanmıştır. 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi olarak nitelendiren acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında iki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlar milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Millet iradesini ortaya koymuştur.

MHP'NİN KONGRESİ NE ZAMAN OLACAK?

Partilerin kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırması önemlidir. MHP'nin kongresi erkene de alınabilir zamanında da yapılabilir.

RUSYA AÇIKLAMASI: RULETİ PUTİN KAZANMIŞTIR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılmalıdır. Küresel güçler de boş durmamaktadır. Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bunun altını çiziyorum. Bu ruleti Putin kazanmıştır. Kimse savaş ortamında rulet oynamaya kalkmasın.

MERDAN YANARDAĞ'IN TUUTKLANMASI

Onlar bizim gündemimizde yok. İhanetin serbestisi olmaz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı!Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı!
Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!
Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildiTehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Merdan Yanardağ Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu

'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.