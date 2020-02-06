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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert sözler: Kepazelik ve soysuzluk!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun tutumuna çok sert tepki gösterdi! Bahçeli, "PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert sözler: Kepazelik ve soysuzluk!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür. Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir. Avrupa tarihin ters istikametindedir.

Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır.
Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir.

Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK’nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu’nda ağırlanıp Türkiye’ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.

Kandil Avrupa Parlamentosu’na taşınmıştır. Masumların canına ve varlık haklarına, ülkemizin ve milletimizin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan seri katiller Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir. Terörizm Avrupa’ya yuvalanmıştır.

Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye’ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır. Sözde Kürt Konferansı’nda söz alan küstahların Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.

Avrupa Parlamentosu’nda teröristlerin davet edilip konuşturulmaları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosu’nun bu karanlık ve kirli tutumunu açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır.

Ayrıca dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasında hayatlarını kaybeden, Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun diyorum.

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Bahçeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu

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