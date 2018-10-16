Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

ABD, Fırat’ın doğusuna gözünü dikmiştir. ABD adeta zehir saçmakta, terörizme çanak tutmaktadır. ABD, Türkiye düşmanlarıyla ile bir oluyor. ABD kararını netleştirmeli. Müttefiki Türkiye midir, yoksa PKK-PYD’midir?

ABD VE RAHİP BRUNSON'IN SERBEST BIRAKILMASI Onun bunun insafından medet bulmayız. Güney kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor. ABD terör örgütleriyle aleni düşüp kalkıyor, hedef birliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir.

Kurgusu Türkiye düşmanlarınca yapılan tuzaklar boşa çıkarılmıştır. Biz bu vatanı kolay bulmadık, asla vazgeçmeyeceğiz. Bekamızı kurban ettirmeyiz.

Tahammülsüz ve zorbadır. Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken İsrail’in arayıp bulamadığı belasına er ya da geç kavuşacağına inanıyorum. İsrail’in Gazze’de düzenlediği menfur saldırıyı kınıyorum.

Türkiye buna sessiz kalamaz. Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye’nin bunu yapacak gücü vardır. Yeri gelirse hepimizi Mehmet oluruz, hainlerin kökünü kurutur, Türkiye’yi düşürmeyiz.

Herkesin gözü önünde Türkiye’den bir papaz geçip gitmiştir. Papaz, Türkiye-ABD ilişkilerini resmen zehirledi. Hakkında ciddi suçlamalar olan papaz tutuklanmış, cezaevine konulmuştur. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı, iki ülke dinamiklerini dinamitledi.

Türkiye ile ABD tarihinin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Ev hapsine alınması fayda etmedi, kanamayı durdurmadı. 4. Kez hakim karşısına çıkarılan papaz, infaz hükümleri gereğince tahliyesini kararlaştırıldı. Trump oval ofiste papazı hasretle karşılamış, askeri gibi karşılamıştır.

"PAPAZ GİTMİŞ, KAVGA BİTMİŞTİR"



Papaz gitmiş kavga bitmiştir, papaz büyüsü bozulmuştur. Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez. Bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD başkanı, yarın başka mesele ile ilgili aynı tutumu tutturursa ne yapacağız. Bir için dam yakan kör bir anlayışla köklü karşılıklı diyalogları nasıl kuracağız?