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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki: Duyarsız kalınmaktadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. "Türk milleti Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır." diyen Bahçeli, "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki: Duyarsız kalınmaktadır

MHP Lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Türkmenleri'nin, mensubu oldukları Irak toplum ve siyaset alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğradığını bildirdi. Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına, inatla duyarsız kalındığını belirten Bahçeli, "Bu çelişki yumağından müteşekkil karanlık tablo, Irak'ın huzur ve güvenliğine zarar vermesinin yanında adil ve hakkaniyetli bir durum da sayılamayacaktır. Külfette adeta bir ok gibi öne fırlayıp Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü cesaretle savunan, fakat sıra ülke yönetimine geldiği zaman görülmeyen, duyulmayan, son tahlilde hakları teslim edilmeyen Türkmen kardeşlerimiz büyük bir adaletsizliğin pençesindedir. Bilindiği üzere, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, aralık ayından beri devam eden iktidar boşluğunu doldurmak maksadıyla, 9 Nisan 2020 tarihinde, Mustafa el Kazımi'ye hükümet kurma görevini vermiştir. Devamında yapılan siyasi temas ve çalışmaların arkasından kurulan hükümetin, Irak Parlamentosu'nda güvenoyu işlemi, 7 Mayıs 2020'de yapılmış, bu çerçevede Başbakan Mustafa el Kazimi ve 15 bakan güvenoyu alırken, bazı bakanlar alamamıştır. Siyasi kültürün zafiyetinden, mutabakat eksikliğinden, İran ve ABD'nin tesir ve tazyikinden mülhem Bakanlar Kurulu'nu tam olarak teşkil edemeyen Irak Başbakan'ı, Türkmenlere verdiği sözleri birer birer çiğnemiştir. Sorumlu ve ahlaki bir siyaset anlayışıyla çelişen bu yanlış tasarruf, Irak'ın sancılı ve istikrarsız siyasi yapısını daha da derinleştirecektir" ifadesini kullandı.

'YANLIŞIN VAHİM SONUÇLARI OLABİLECEKTİR'

Bahçeli, son zamanlarda DEAŞ kaynaklı terör eylemlerinde artış yaşanmasının Irak'ın çalkantılı ve bölünmüş toplumsal yapısını tekraren riske attığını belirtti. "Şu gerçeğin altını kalın olarak çizmek isterim ki, Türkmenlerin yeni kurulan hükümette gözardı edilmesi tarihi ve trajik bir yanlıştır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir. Türkmenler mezhebi cepheleşmeye tevessül etmeyen, sanal ayrım ve ihtilaflara pirim vermeyen yüksek bir şuuru temsil etmektedir. Kaldı ki bizim beklentimiz ve temennimiz de budur. Türk milleti, Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır. Resmi olarak muhatap alınması gereken Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin dava arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü mücadele ise haklı ve onurludur. Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkmensiz Irak yönetiminin güven vermeyeceğine, gelecek vaat etmeyeceğine inanmaktadır. Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır. Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek, ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır."

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