IHAAW184902-SIY/27-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem dava adamı hem de insan azmanı olunmaz. Hem ülkücü hem eyyamcı ve entrikacı olunmaz."

27.01.2019 18:49:02 TSI

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