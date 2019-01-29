IHAAW140939-SIY/24-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete" dedi.

24.01.2019 14:09:39 TSI

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