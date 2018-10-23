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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İttifakta yokuz, seçimde kendi yolumuzu çizeceğiz

23.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifakı düşünmediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İttifakta yokuz, seçimde kendi yolumuzu çizeceğiz

#SONDAKİKA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İttifakta yokuz, seçimde kendi yolumuzu çizeceğiz

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