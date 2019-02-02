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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

IHAAW193208-SIY/02-02-2019 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. 02.02.2019 19:32:08 TSI NNNN

IHAAW193208-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla."

02.02.2019 19:32:08 TSI
NNNN

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