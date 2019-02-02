IHAAW193208-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla."

02.02.2019 19:32:08 TSI

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